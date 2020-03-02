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Kadıköy’e pahalı bisiklet hırsızları dadandı


Kadıköy’de 31 Ocak tarihinde Göztepe Mahallesinde B.G. (40) isimli şahsa ait 17 bin TL değerinde bir adet bisiklet çalındı. Ardından 12 Şubat tarihinde Erenköy Mahallesinde C.B. (30) isimli şahsa ait iki adet bisiklet, 1 Şubat tarihinde Göztepe Mahallesinde A.G.T. (54) isimli şahsa ait iki adet bisiklet, 8 Ocak tarihinde Göztepe Mahallesinde A.G. (33) isimli şahsa ait 7 bin TL değerinde iki adet bisiklet, 7 Ocak tarihinde Caddebostan Mahallesinde A.S. (59) isimli şahsa ait 10 bin TL değerinde bir adet bisiklet, 26 Ocak tarihinde Kozyatağı Mahallesinde H.İ. (45) isimli şahsa ait bir bisiklet çalınması olaylarının ardından polis harekete geçti.

Kamera görüntülerini inceleyen polis, olayın faillerinin Furkan A. (25) ve Muzaffer K. (18) isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şahıslar, Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesinde 12 Şubat tarihinde yapılan kontroller sırasında yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında, Furkan A.’nın üzerinden 1 adet tornavida, Muzaffer K.’nın üzerinden 1 adet yan keski ve 0,2 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

Şahısların yapılan sorgulamada çaldıkları bisikletleri telefonla iletişime geçtikleri Erol T. (39) isimli şahsa sattıkları anlaşıldı. Erol T. ile şahısların iletişim kurmasını buluşma ayarlamasını sağlayan polis, Erol T.’yi Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde 12 Şubat tarihinde yakaladı. Erol T. en son iki adet bisiklet getirdiğini, bisikletleri kendisinin tanımadığı kişilere sattığını, bu şahısların yaklaşık 10 gün önce getirdiği bir bisikletin halen durduğunu beyan etti, bahse konu bisiklet muhafaza altına alındı.

Furkan A.’nın uyuşturucu madde kullanmak ve bisiklet hırsızlığı suçlarından, Muzaffer K.’nın uyuşturucu madde kullanmak suçundan, Erol T.’nin suç eşyası satın almak ve bisiklet hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu anlaşıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Erol T. adli makamlarca serbest bırakılırken, Furkan A. ve Muzaffer K. ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şahısların pahalı bisikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahıslar farklı adreslerde bisiklet çalıyorlar.

📆 06 Mart 2020 Cuma 16:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
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8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
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15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
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