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Bankada çalışan genç kız evinde ölü bulundu


Bankada çalışan 32 yaşlarındaki genç kız evinde göğsünden bıçaklanmış şekilde bulundu.

Olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşıkpaşa Sokakta Meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki bir banka çalışanı Pınar Baykan sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, göğsünden bıçaklanan Baykan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

📆 06 Mart 2020 Cuma 14:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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