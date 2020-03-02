Tüp Mide Ameliyatı Mucizesi

Tüp mide ameliyatıdiğer adıyla sleeve gastrektomi, obezite sorunu yaşayan kişilerin midelerinin yaklaşık olarak yüzde 75’i ile yüzde 80’lik kısmının çıkartılması ve bunun sonunda tüp şekline benzer yeni bir midenin oluşturulması yöntemidir. Obezite cerrahisi kapsamında gerçekleştirilen bu operasyon, günümüzde en yaygın olarak gerçekleştirilen cerrahi girişim olmaktadır. Normal şartlar altında, her kişide farklılıkların gözlemlenmesi göz önünde bulundurularak ortalama olarak mide hacmi 1,5 litre kadardır. Tüp mide ameliyatı sayesinde mide hacmi maksimum 100 ml’ye kadar indirilmektedir. Tüp mide ameliyatının tüm detaylarına www.izmirbariatrics.com/tup-mide-ameliyati/adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüp Mide Ameliyatının Avantajları

Obezite sorunu yaşayan kişiler için tüp mide ameliyatı pek çok yönden avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlardan ilki veben önemlisi; hastaların sindirim sistemlerinin doğallığını bozacak olan bir değişikliğin yapılmaması durumudur.

Tüp mide ameliyatının bir diğer sağladığı avantaj ise; insanlarda açlık hissini ortaya çıkartan ghrelin hormonunun baskılanmasıdır. Çünkü tüp mide ameliyatı ile birlikte ghrelin hormonunun bulunduğu kısım çıkarılmaktadır ve böylelikle operasyon sonrasında hastaların canı pek bir şey yemek istememektedir.

Tüp mide ameliyatı diğer tür ameliyatlar ile kıyaslandığı zaman daha kolay bir ameliyat olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik bu ameliyatın süresi de diğer ameliyatlara göre oldukça kısadır. Dolayısı ile tüp mide ameliyatı zaman olarak da oldukça avantajlıdır.

Günümüzde obezite cerrahisi alanında pek çok operasyon gerçekleştirilmektedir fakat tüp mide ameliyatı diğer prosedürlere göre vitamin ve mineral eksikliği bakımından daha avantajlıdır. Çünkü tüp mide ameliyatı olan kişilerde diğer ameliyatlardan sonra görülen mineral eksikliği ve vitamin eksikliği durumu daha az gözlemlenmektedir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası

Tüp mide ameliyatı olan hastalar yaklaşık olarak bir buçuk yıl kadar kilo kaybetmeye devam etmektedirler. Bu ameliyat sonrasında kilo alan hastaların daha sonra başka bir obezite cerrahisi uygulatma şansı da bulunmaktadır.

Tüp mide ameliyatı sonrası hastaları bekleyen durumlar genel olarak şunlardır:

Mide hacmi küçülür az yiyecek ile doygunluk hissine ulaşılır

Ghrelin hormonu salgılanan kısım çıkarıldığı için açlık hissi üzerine baskılama gerçekleşir

Operasyonda kapalı yöntem uygulanır, vücutta 1’er santimlik dört adet delik açılması dışında kesi açılmaz

Ameliyat sonrasında hastalar dördüncü saatte hemşireler tarafından yürütülür ve 24 saat sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra sıvı tüketime başlanır

Ameliyat sonrası ikinci gün hasta taburcu edilir

Tüp Mide Ameliyatı ve Doktor Tercihi

Obezite cerrahisi kapsamında gerçekleştirilen tüp mide ameliyatı basit olmakla birlikte oldukça önemli bir ameliyattır. Ameliyatın sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, operasyonu yapacak olan ekibin ve doktorun doğru tercih edilmesi ile mümkün olmaktadır. Tüp mide ameliyatı İzmir ve çevre illerde yaşayan kişiler için Op. Dr. M. Yalım Uçtum ve deneyimli ekibi tarafından güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Obezite cerrahisi alanında uzmanlaşmış olan ve obeziteye dair tüm operasyonları yapma yetkinliğine sahip olan Op. Dr. M. Yalım Uçtum, başarıları sayesinde tüp mide ameliyatı İzmir denince akl gelen isim olmaktadır. Tüm hizmetlere https://www.izmirbariatrics.com/adresinden ulaşabilirsiniz.