MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Silah ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar gözaltına alındı
Silah ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslar gözaltına alındı


Bir eve düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında Bağcılar Sancaktepe Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı yönünde ihbar alındı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, söz konusu adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada biri kuru sıkı olmak üzere 8 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çeşitli çapta 16 mermi, 48,3 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde, kamera izleme cihazı ve yasa dışı ticaretten elde edildiği değerlendirilen bin 390 TL para ele geçirildi. Adreste bulunan Fatih B. (33) ve Hüseyin K. (40) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında; Fatih B.’nin asker kaçağı olduğu ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilirken, Hüseyin K.’nın ise uyuşturucu madde kullanmak suçu başta olmak üzere poliste birden fazla kaydı olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden Fatih B. tutuklanarak ceza evine konuldu. Hüseyin K.’nın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

📆 04 Mart 2020 Çarşamba 16:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 24 14 7 3 46 24 +22 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

BAĞLANTILAR