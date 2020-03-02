Adalar’da faytonların yerini alacak Elektrikli Araçlar Belirlendi

İBB, atlara bulaşan hastalık nedeniyle faytonların yasaklanması dolayısıyla başlattığı Adalar’daki ulaşım taleplerinin karşılanması çalışmasını tamamladı. İlçede yaşayan ve ziyaretçiler için 2 tip elektrikli araç seçilerek satın alındı. Yeni araçlar, yaz sezonu açılmadan hizmete girecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra, Adalar’daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatmıştı. Bu amaçla, Adalar’ın doğal ve kültürel yapısına uygun, çevreye duyarlı, sessiz, ilçede trafik yoğunluğu oluşturmayacak büyüklükte elektrikli araçların kullanılmasına karar verilmişti.



Konu ile ilgili açıklama yapan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Adalar’da yaşayan vatandaşlar ile ilçeyi turistik amaçlarla ziyaret edenlerin farklı yolculuk talepleri bulunduğunu belirterek, bu nedenle, kullanılacak elektrikli araçlar da farklı büyüklük ve kapasitelerin tercih edildiğini söyledi.



Araç seçimi yapılırken, engellilerin kullanımına uygun olmasına özen gösterdiklerine dikkat çeken Demir, Adalar’da farklı yolculuk talepleri göz önüne alınarak, 2 tip araç seçimi yapıldığını kaydetti. Adalar’da yaşayanların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere İETT tarafından işletilmesi planlanan 13 yolcu kapasiteli araçlar satın alındığını dile getiren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ayrıca, adanın fiziksel koşulları ile yüksek eğimli yolları göz önüne alınarak, konutları ile iskeleler ya da alışveriş/rekreasyon mekanları arasında erişim güçlüğü yaşayan yaşlı, çocuklu, engelli vatandaşlarımıza hizmet amaçlı, talep bazlı çalışacak ve kapıdan kapıya özel hizmet verecek, küçük araçlar da sipariş edildi. Bu araçlar Adalar’da yaşayan ya da çalışan kişilerin yolculuk taleplerinin yanı sıra, ziyaretçiler, gruplar ya da aileler için gerek turlar, gerekse farklı rekreasyon bölgelerine erişim sağlamak üzere kullanılacak. Tümü elektrikli ve çevreci bu araçların yaz sezonundan önce hizmete girmesi planlandı.”

İBB FAYTON PLAKALARI İLE ATLARI SATIN ALIYOR

İBB Meclisi, Ocak ayında, önemli bir karara imza atarak uzun zamandır gündemde olan Adalar’daki fayton ve atlarla ilgili soruna çözüm getirdi. İlçede toplu taşımacılıkta kullanılan atların her biri 4 bin lira, tescilli 277 fayton plakası ise 300 bin lira bedelle İBB tarafından satın alınıyor.



İBB, Adalar’ın ulaşım sorunun çözümü için Ağustos 2019’da Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla “Adalar Ulaşım Çalıştayı” düzenleyerek, tüm paydaşları bir araya getirdi ve her görüşü dinledi.



Ocak ayında da Büyükada, Heybeliada ve Burgazada başta olmak üzere bütün Adalar’da kapsamlı bir temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapan İBB birimleri, 25 bin ton çöp topladı. Bütün at ahırlarında da temizlik ve hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yürütüldü.