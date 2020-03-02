Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nu sabaha karşı evinde gözaltına aldı. Terkoğlu Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.
Gözaltı kararının, Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerini yayınlanması ile ilgili olduğu belirtildi.
İstanbul (İHA)
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|Eleme veya küme düşme
|1
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|3
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|49
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|2
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|14
|6
|3
|54
|25
|+29
|48
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
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|24
|14
|6
|4
|42
|18
|+24
|48
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|4
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|24
|14
|6
|4
|45
|26
|+19
|48
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|5
|Beşiktaş
|24
|12
|4
|8
|38
|31
|+7
|40
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|Alanyaspor
|24
|11
|6
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|42
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|+18
|39
|7
|Fenerbahçe
|24
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|6
|7
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|39
|8
|Göztepe
|23
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|29
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|Gaziantep
|24
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|7
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|Denizlispor
|24
|7
|6
|11
|23
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|-9
|27
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|23
|6
|6
|11
|35
|34
|+1
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|24
|4
|8
|12
|20
|42
|-22
|20
|18
|Kayserispor
|24
|4
|7
|13
|25
|56
|-31
|19
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