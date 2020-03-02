Kartal’da aynı binada komşu iki aile arasındaki kavga kanlı bitti!

Kartal Karlıktepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aynı binada komşu olan iki aile arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içerisinde kalarak, sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|24
|14
|7
|3
|46
|24
|+22
|49
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|23
|14
|6
|3
|54
|25
|+29
|48
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|24
|14
|6
|4
|42
|18
|+24
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|24
|14
|6
|4
|45
|26
|+19
|48
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|24
|12
|4
|8
|38
|31
|+7
|40
|6
|Alanyaspor
|24
|11
|6
|7
|42
|24
|+18
|39
|7
|Fenerbahçe
|24
|11
|6
|7
|44
|31
|+13
|39
|8
|Göztepe
|23
|9
|7
|7
|29
|25
|+4
|34
|9
|Gaziantep
|24
|8
|7
|9
|35
|39
|-4
|31
|10
|Denizlispor
|24
|7
|6
|11
|23
|32
|-9
|27
|11
|Gençlerbirliği
|24
|7
|6
|11
|32
|42
|-10
|27
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|8
|10
|27
|42
|-15
|26
|13
|Yeni Malatyaspor
|23
|6
|6
|11
|35
|34
|+1
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|23
|7
|3
|13
|24
|39
|-15
|24
|15
|Konyaspor
|24
|4
|10
|10
|19
|32
|-13
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|5
|5
|14
|31
|49
|-18
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|24
|4
|8
|12
|20
|42
|-22
|20
|18
|Kayserispor
|24
|4
|7
|13
|25
|56
|-31
|19
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