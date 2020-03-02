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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kartal’da aynı binada komşu iki aile arasındaki kavga kanlı bitti!
Kartal’da aynı binada komşu iki aile arasındaki kavga kanlı bitti!


Kartal’da aynı binada komşu iki aile arasında çıkan gürültü tartışması kötü bitti. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada iki aileden toplam 3 kişi yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, kavganın boyutunu gözler önüne serdi.

Kartal Karlıktepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, aynı binada komşu olan iki aile arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar Ertan Ş., Efkan Ş., Hüseyin Ş. ile Mehmet T., Süha T. birbirlerine saldırdı. Yaşanan kavgada iki aileden toplam 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kanlar içerisinde kalarak, sokakta kaldırımlara oturan yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

📆 03 Mart 2020 Salı 15:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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