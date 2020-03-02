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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Silahlı tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Silahlı tartışma kavgaya dönüştü: 1 yaralı


Çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağından yaralanırken. olay anı kameralara yansıdı.

Olay, Güngören Cevat Akalın Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün kavga eden Samet T. ve Okan Ü. bir markette karşılaştı. Dükkanın içinde başlayan tartışma marketin önünde devam etti. Bu esnada tarafları ayırmak isteyen çevredeki vatandaşlar da tartışmaya karıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Okan Ü. yere düşürdüğü Samet T.’yi 3 el ateş ederek bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Samet T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Okan Ü. ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan Samet T.’nin hayati tehlikesi bulunmazken polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

O anlar kamerada

Görüntülerde, 2 kişinin tartıştığı görülüyor. Marketin önünde tartışma kavga dönüşüyor ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için müdahale ediyor. Kavgayı ayırmak isteyen bazı vatandaşların bir anda kendilerini kavganın ortasında bulduğu görülüyor. Ardından şahıslardan birinin diğerini yere yatırdığı ve silahla bacağından vurduğu anlar yer alıyor.

📆 03 Mart 2020 Salı 12:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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