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Yayalara çarpan minibüs şoförü 2 kişiyi yaraladı


Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Hüseyin Ş. yönetimindeki 34 M 1043 plakalı minibüs Sultangazi-Arnavutköy istikametinde ilerlerken, iddiaya göre, para sayan ve dalgın olan minibüs şoförü yayalara çarptı. Yayalara çarpan minibüs daha sonra kontrolü kaybederek başka bir otomobile çarparak durdu. Minibüsün çarptığı yaya İlkay Alagöz ağır yaralandı. Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Alagöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan kimliği belirsiz olan ve ağır yaralanan diğer bir yaya Sultangazi Haseki Devlet Hastanesine kaldırılırken, minibüsün çarptığı otomobil sürücü Erhan Bağrıyanık ise Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan minibüs şoförü ise tedavisi yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sultangazi Haseki Devlet Hastanesine kaldırılan kimliği belirsiz kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

📆 03 Mart 2020 Salı 12:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
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8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
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10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
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15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
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