MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kartal’da atölyede korkutan yangın
Kartal’da atölyede korkutan yangın


Kartal’da araç dizaynı yapılan bir atölyede bulunan minibüste yangın çıktı. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bir güvercine itfaiye tarafından oksijen maskesi ve su ile müdahale edildi.

Kartal Esentepe Mahallesinde saat 13.30 sıralarında araç dizaynı yapılan bir atölyede yangın çıktı. Yangının, atölyede bulunan bir minibüste başladığı belirtildi. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Atölyede bulunan bir güvercin de yangından itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen güvercine oksijen maskesi ve su ile müdahale edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken atölyede maddi hasar meydana geldi.

📆 02 Mart 2020 Pazartesi 17:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir 24 14 7 3 46 24 +22 49 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 24 14 6 4 42 18 +24 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 24 14 6 4 45 26 +19 48 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 23 9 7 7 29 25 +4 34
9 Gaziantep 24 8 7 9 35 39 -4 31
10 Denizlispor 24 7 6 11 23 32 -9 27
11 Gençlerbirliği 24 7 6 11 32 42 -10 27
12 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 35 34 +1 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 24 4 8 12 20 42 -22 20
18 Kayserispor 24 4 7 13 25 56 -31 19

BAĞLANTILAR