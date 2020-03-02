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Ataşehir’de bir kişi tır ile minibüs arasında kaldı


Ataşehir’de yolun karşısına geçtiği sırada tır ile minibüs arasında kalan bir kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Ataşehir, Çayır Caddesi üzerinde 14.30 sıralarında meydana geldi. A. K. isimli şahıs yolun karşısına geçerken o esnada seyir halindeki 48 ADD 358 plakalı tır ile park halindeki 34 JG 877 plakalı araç arasında sıkıştı. Olay yerine İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İki araç içinde sıkışan A. K. vatandaşlardan tarafından çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan A. K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Tır şoförü Mehmet Yalçınkaya, “Arkadaş burada çöpün oradan girmiş araya ben o esnada otobüsü sollarken o esnada dalmış araya fark edemedik. İsteyerek olan bir şey değil. Buna şükür can kaybı yok sağlık durumu iyi çok şükür “ diye konuştu.

📆 02 Mart 2020 Pazartesi 16:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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