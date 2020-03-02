E-ticaretin Altın Saatleri

Google analytics gibi araçlar sayesinde özelleşmiş raporlar hazırlabiliyor ve sitemizin ziyaretçileri hakkında yüzlerce istatistiğe ulaşabiliyoruz. Sitemize en çok hangi kaynaktan ziyaretçi geliyor, kullanıcı sitede ne kadar süre vakit geçiriyor, en çok ziyaret edilen sayfa hangisi gibi pekçok veriye artık net bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu tarz veriler hem bize ilginç bilgiler sunarken hem de ticari ip uçları bulabiliyoruz. Sizler için hazırladığımız içeriğimizde e ticaret ve alışveriş saatleri ilişkisini inceleyeceğiz.

İstatistikler Nereden Geliyor?

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var bazı girişimlerin satış saatleri homojen dağılıyor olabilir. Yani sabahtan akşama kadar ki sürede yoğun bir vakit tespit etmek çok zor olabilir. Çünkü saat ve gün kavramı, sektöre veya verilen hizmete göre değişebilir. Örneğin hac mevsimi için malzeme satan bir e ticaret mağazasının yıllık trafik ve alışveriş dağılımı ile elektronik satış yapan bir mağazanın dağılımı arasında oldukça fazla farklar bulunur. İşin özeti istatistikler pazar durumuna göre oldukça değişiklik gösterir.

Bu tarz istatistikler genellikle büyük e-ticaret pazar yerlerinin satış saatleri baz alınarak hazırlanmaktadır. Trendyol, n11, Hepsiburada gibi markalar bazı büyük araştırma şirketlerine sitelerindeki hareketlilik bilgilerini paylaşarak toplumun en çok alışveriş yaptığı saatin belirlenmesin konusunda yardımcı olurlar.

Çalışırken Ürün Almaktan Geri Duramıyoruz

İstatistikler gösteriyorki saat sabah 9.00 ile öğlen 12.00 arasında bir alışveriş trafiği var. Bu istatistik bize gösteriyorki beyaz yaka, masa başı çalışanlar ve memurlar gibi sınıflara dahil olan çalışanlar mesai saatleri içerisinde alışveriş yapmaktadırlar. Bu çıkarımı rahatlıkla yapabiliyoruz çünkü öğlen 12.00 ile 1.30 arası online alışveriş trafiğinin düştüğünü görüyoruz. Bu net dalgalanma bize mesai saatleri arasında alışveriş yapılığını açık bir şekilde gösteriyor.

Akşam Pazarı Yoğunluğu

Tıpkı çarşı pazardaki gibi mesai saatlerinin bitmesiyle birlikte online alışveriş de tavan yapıyor. Bu da bize şu işareti bırakıyor. Mesai saatinde ürün araştırıldığı ve alınacak ürüne üç aşağı beş yukarı karar verildiği ancak çoğu zaman satın alma işleminin mesai saati sonrasına bırakıldığı anlaşılıyor. Özellikle 20.00 ile 23.00 saatleri arasında alışveriş çok yoğun bir alışveriş trafiği gözüküyor.