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Hava Soğutucu Nedir, Ne İşe Yarar?


Sıcak havalar artıyor dolayısıyla nem oranlarının da artmasına sebep oluyor. Aşırı nem insanları sağlık açısından kötü etkileyebiliyor. Bu gibi durumlarda en etkili çözüm olabilecek ürün şüphesiz hava soğutuculardır. Hava soğutucu bir motor sayesindedönen 3 veya 4 adet pervanenin oluşturduğu hava akışını ileri doğru itmesine yardımcı olan bir alettir. Bu yöntem sayesinde insanlar sıcak havanın bunaltıcılığını üstünden atmalarına yardımcı oluyor. Hava soğutucular yeni modelleri ile UFO ürünlerinin altında üretilmeye devam ediyor. Üstelik kumandalı özellikli olan hava soğutucu ile insanlar yerlerinden kalkmadan derecesini ayarlayabilme imkanlarına sahip olabilirler.

Hava Soğutucu Ne İşe Yarar?

Hava soğutucular sıcak havanın yerini soğuk havaya bırakmasını sağlayan yeni bir cihaz türüdür. Özellikle tatil illerinin olduğu yerlerde hem nem hem de sıcak hava oldukça bunaltıcı olabiliyor. Bu yüzden hava soğutucu sayesinde insanlar kendine özel hava dengesini ayarlayarak sağlıklarını koruyabilecekler. UFO‘nun ürettiği yeni ürünler içinde bu modellere de rastlamak mümkündür. Sabit veya gezinebilir hava soğutuculara https://www.ufotr.com/vantilator-ve-sogutucu sitesinden ulaşabilirsiniz.

📆 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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