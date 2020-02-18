Benzersiz Tasarımlarla Kot Tunik

Tesettür tarzın vazgeçilmez parçaları arasında yer alan kot tunik modelleri, oldukça kullanışlı ve dört mevsim uyumlu parçalardır. Kullanımından yana tüm tesettürlü bayanların severek tercih ettiği bu tunik modellerinde tamamen kot ve pamuk içerikli kot kumaşlara yer veriliyor. Tüm kombinler ile uyum içerisinde kullanılmakta olan tunikleri hem günlük hem de özel anlar için tercih edebilirsiniz.

Kot Tunik Modelleri

Kot tunik modelleri, içerdiği kot kumaşlar sayesinde sonbahar ve kış aylarında sıcak tutması için, yaz aylarında ise tamamen serin tutması için tercih edilebiliyor. Jeans pantolonlar ile klasik parçalar ile zıt bir uyum yakalamak için, günlük spor rahatlığa sahip olabilmek içi bu tunik modelleri sık sık tercih ediliyor.

Kot Tunik Modellerinde Çeşitlilik

Kot tunik modelleri, koyu kot ve açık kot olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tarz bir tesettür tarzına sahip olmak için bu tunik modellerini tercih edebilir ve en uygun fiyatlar dâhilinde sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey https://www.nurhira.com/tesettur-tunik adresini ziyaret etmek ve alışverişe başlamaktır.