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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Benzersiz Tasarımlarla Kot Tunik
Benzersiz Tasarımlarla Kot Tunik


Tesettür tarzın vazgeçilmez parçaları arasında yer alan kot tunik modelleri, oldukça kullanışlı ve dört mevsim uyumlu parçalardır. Kullanımından yana tüm tesettürlü bayanların severek tercih ettiği bu tunik modellerinde tamamen kot ve pamuk içerikli kot kumaşlara yer veriliyor. Tüm kombinler ile uyum içerisinde kullanılmakta olan tunikleri hem günlük hem de özel anlar için tercih edebilirsiniz.

Kot Tunik Modelleri

Kot tunik modelleri, içerdiği kot kumaşlar sayesinde sonbahar ve kış aylarında sıcak tutması için, yaz aylarında ise tamamen serin tutması için tercih edilebiliyor. Jeans pantolonlar ile klasik parçalar ile zıt bir uyum yakalamak için, günlük spor rahatlığa sahip olabilmek içi bu tunik modelleri sık sık tercih ediliyor.

Kot Tunik Modellerinde Çeşitlilik

Kot tunik modelleri, koyu kot ve açık kot olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tarz bir tesettür tarzına sahip olmak için bu tunik modellerini tercih edebilir ve en uygun fiyatlar dâhilinde sahip olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey https://www.nurhira.com/tesettur-tunik adresini ziyaret etmek ve alışverişe başlamaktır.

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📆 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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