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Ahmet Şimşek Koleji
Pırlanta Setler


Siz asla azla yetinmezsiniz. Siz asla küçük, minik şeylerle vaktinizi geçirmezsiniz. Şirin, minnacık, ufak gibi tanımlar sizi tatmin etmez. Pırlanta setler olmadan eksiksiniz. İsterseniz bunu destansı bir biçimde anlatalım.

Siz sanki bir ortaçağ masalında geziniyorsunuz. Bir kraliçe olabilirsiniz ya da bir prenses. Tahta çıkan kralın yanı başındasınız. Tüm gözler üzerinizde; size hem saygı duyuyorlar hem de sizden çekiniyorlar. Gözlerinizin içine bakıyorlar. En ufak bir kaş, göz hareketiniz karşınızdaki ahaliyi heyecanlandırıyor ve merak uyandırıyorsunuz.

Kraliçe Gibi Hissedeceksiniz

Belki de sarayın bahçesinde gezinmek istiyorsunuz. Yanınızda hizmetçiniz, ağaçlardan meyve topluyorsunuz. Onların tadına bakıyorsunuz. Güvercinler omzunuza konuyor. Önce onların başını okşuyor, sonra da göğe doğru salıveriyorsunuz. Hava açık, gökyüzü masmavi, güneş sapsarı. Hafif bir rüzgar belki de birkaç saat sonra gelecek hafif yağmurun habercisi. Meltem yanağınıza buse konduruyor. Çimenlerin üzerinde geziyor belki de sarayın yanı başında akan ırmağı seyrediyorsunuz. Mavi ile yeşilin kesişme noktasındasınız. Bir yanınızda ağaçlar, yeşillikler; diğer tarafınızda akan suyun şırıltısı.

Canınız balık avlamak istiyor. Hizmetçiniz oltanızı veriyor. Hafif kayan şalınızı düzeltip, balıkların gelmesini bekliyorsunuz. 3 dakika geçti, 5 dakika geçti… Olta hareket bile etmiyor. 15dakika sonra bir balık oltanıza takıldı. Çektiniz, capcanlı bir balık. Sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. Kovanızı doldurdunuz. Akşam balık ziyafeti var. Yine baş köşedesiniz, yine gözler üzerinizde. Ancak bir saniye sizin takılarınız nerede? İşte pırlanta setler, bu hikayedeki boşluğu tamamlayan parça.https://www.lizaypirlanta.com/setler sayfasında pırlanta setleri bulabilirsiniz.

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📆 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 23 14 6 3 54 25 +29 48 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 23 13 7 3 43 23 +20 46 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 23 13 6 4 39 18 +21 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 23 13 6 4 42 26 +16 45 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 24 12 4 8 38 31 +7 40
6 Alanyaspor 24 11 6 7 42 24 +18 39
7 Fenerbahçe 24 11 6 7 44 31 +13 39
8 Göztepe 22 9 7 6 29 24 +5 34
9 Gaziantep 23 8 7 8 34 36 -2 31
10 Gençlerbirliği 23 7 6 10 32 39 -7 27
11 Antalyaspor 24 6 8 10 27 42 -15 26
12 Yeni Malatyaspor 22 6 6 10 35 32 +3 24
13 Denizlispor 23 6 6 11 21 32 -11 24
14 Çaykur Rizespor 23 7 3 13 24 39 -15 24
15 Konyaspor 24 4 10 10 19 32 -13 22
16 Kasımpaşa 24 5 5 14 31 49 -18 20 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20
18 Kayserispor 23 3 7 13 24 56 -32 16

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