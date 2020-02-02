Şiddetli rüzgar faciaya neden oldu

Şiddetli rüzgar faciaya neden oldu

5 katlı binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak bir aracın üzerine düştü. Sokakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.



Olay, saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G4 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçarak büyük bir gürültüyle sokak içerisinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Çatıdan düşen malzemelerin altında kalan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sokakta büyük panik yaşandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çatının üzerine düştüğü araçta maddi hasar meydana geldi



Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede sokak içerisine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise binanın çatısını kontrol ettikten sonra sokakta temizleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından çatıdan düşen parçalar sokak içerisinde kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Sokak içerisinde kimsenin olmaması faciayı önledi



Kentte etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokağın trafik akışının kesilmesine neden oldu. Çatı düştüğü sırada sokak içerisinde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından sokak içiresindeki çatı parçaları kaldırıldı.