Mülteciler yollara düştü

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul’da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. Zeytinburnu’nda Edirne’ye girmek üzere toplanan bir grup mülteci kameralara yansıdı.
İdlib’deki saldırının ardından Türkiye, Suriyeli mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Haberin yayılmasıyla yurdun bir çok noktasında mülteciler sınır kapılarına doğru harekete geçti. İstanbul’da Zeytinburnu 58. Bulvar’da da göç etmek isteyen Suriyeliler toplandı. Bazı Suriyeliler buradan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gitti. Bazıları ise kendi araçlarıyla Edirne’ye doğru yola çıktı. Avrupa’ya gitmeye çalışan mülteciler havadan da görüntülendi.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Başakşehir
|23
|13
|7
|3
|43
|23
|+20
|46
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Trabzonspor
|22
|13
|6
|3
|49
|23
|+26
|45
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|23
|13
|6
|4
|39
|18
|+21
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|23
|13
|6
|4
|42
|26
|+16
|45
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|23
|11
|6
|6
|41
|22
|+19
|39
|6
|Fenerbahçe
|23
|11
|5
|7
|42
|29
|+13
|38
|7
|Beşiktaş
|23
|11
|4
|8
|36
|30
|+6
|37
|8
|Göztepe
|22
|9
|7
|6
|29
|24
|+5
|34
|9
|Gaziantep
|23
|8
|7
|8
|34
|36
|-2
|31
|10
|Gençlerbirliği
|23
|7
|6
|10
|32
|39
|-7
|27
|11
|Antalyaspor
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|12
|Yeni Malatyaspor
|22
|6
|6
|10
|35
|32
|+3
|24
|13
|Denizlispor
|23
|6
|6
|11
|21
|32
|-11
|24
|14
|Çaykur Rizespor
|22
|7
|3
|12
|22
|34
|-12
|24
|15
|Konyaspor
|23
|4
|9
|10
|19
|32
|-13
|21
|16
|MKE Ankaragücü
|23
|4
|8
|11
|20
|39
|-19
|20
|2020-21 1.Lig
|17
|Kasımpaşa
|23
|5
|4
|14
|31
|49
|-18
|19
|18
|Kayserispor
|23
|3
|7
|13
|24
|56
|-32
|16
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