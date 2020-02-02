Spor dünyası şehitlerimize ağlıyor!

Esad rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Gelen haberlerin ardından spor camiası tek yürek oldu.

İşte Spor camiasından şehitlerimiz için yapılan paylaşımlar;

MERİH DEMİRAL – #İdlib’de şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Mehmetçiğimizin yanındayız!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ – Şehitlerimize Allah`tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.

FENERBAHÇE – Milletimizin başı sağolsun. İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

BEŞİKTAŞ – İdlib bölgesinde gerçekleşen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

GALATASARAY – Suriye`nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

TRABZONSPOR – Suriye’nin Idlib bölgesindeki hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz!

ALANYASPOR – İdlib`te hain saldırı sonucu şehit olan mehmetçiklerimize Allah`tan rahmet, yakınları ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Dualarımız mehmetçiklerimizle.

KAYSERİSPOR – İdlib’de düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

KASIMPAŞA – İdlib`de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

ANADOLU EFES – Suriye`nin İdlib şehrinde yaşanan saldırıyı acıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah`tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

MKE ANKARAGÜCÜ – İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun.

KONYASPOR – İdlip’te rejim kuvvetleri tarafından yapılan kalleş saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, başta aileleri olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı dileriz.

ÇAYKUR RİZESPOR – Suriye’de bu akşam yapılan saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Mübarek regaip kandili hürmetine ordumuza yardım et, yaralılara acil şifalar nasip et Allah’ım!

DENİZLİSPOR – İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

GÖZTEPE – İdlib bölgesinde gerçekleşen hain hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah`tan rahmet, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

ANTALYASPOR -BAŞIMIZ SAĞ OLSUN! İdlib`de gerçekleşen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

SİVASSPOR – İdlib`de askeri güçlerimize düzenlenen alçak hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle ve acıyla takip ediyoruz. Aziz şehitlerimize Allah`tan rahmet; aileleri, TSK ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

BURSASPOR -İdlib`de rejim kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah`tan rahmet; yakınlarına ve milletimize baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU – İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hain saldırıda kahraman askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.