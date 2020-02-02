Kadın sürücü çocuğunun gözü önünde darp edildi!

İki kadın sürücü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Diğer sürücü ve arkadaşları tarafından çocuğunun gözü önünde darp edilen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.

Ataşehir’de kadınların trafikte yol verme kavgası karakolda bitti – Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün sabah saat 09.00 sıralarında Ataşehir’de yaşandı. İddiaya göre anaokuluna çocuğunu bıraktıktan sonra evine doğru yola çıkan Mehtap S. kimliği belirlenemeyen bir kadının aracı ile burun buruna geldi. Mehtap S.’nin iddiasına göre araçlar burun buruna gelince trafikte sözlü tartışma oldu. Deliye dönen kadın sürücü, 150 metre koştuktan sonra hakaretler ederek yanına gittiği Mehtap S’nin aracının camından elini uzatarak baş örtüsünü çekiştirerek yerlere attı. Mehtap S., araçta bulunan 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde kadın sürücü ve arkadaşları tarafından darp edildi. Arabasının camı açık olan Mehtap S’ye saldıran ve aracının anahtarını alan kadın çevredeki vatandaşlar tarafından anahtar geri alınarak uzaklaştırıldı. Olayın ardından darp raporu alan Mehtap S. polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

150 metreden koşarak geldi

Kavga ile ilgili konuşan bayan sürücü Mehtap S., “Sabahleyin çocuğumu okula bıraktım. Anaokuluna bıraktıktan sonra aracıma binerek 3 yaşındaki oğlumla yola koyuldum. Bir bayan sürücü ile araçlarımızla burun buruna geldik. İşte trafik kavgası biraz ileri çek, biraz geri çek derken biraz da kadınların aralarındaki münakaşa gibi oldu. Ben önemsemeyerek evime doğru yolda ilerledim. Bayan aracından inmiş yaklaşık 100, 150 metre mesafeden koşarak geliyor. Bana dur dur diyerek, nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen ? diye bağırarak koşarak geldi. Çocuğum arabada yan camım açık korktum arabasına mı çarptım diye. Tutanak tutulması gerekiyor herhalde, panik oldum. Kadıncağıza zarar mı verdim diye düşündüm“ dedi.

Gözüm karardı, beynim döndü

Konuşmasının devamında bayan sürücü Mehtap S. “Arabanın şoför bölümündeki camdan elini sokarak yakama yapıştı. Arkadaki 3 yaşındaki çocuğum bağırmaya başladı. Ne yapıyorsun sen dedim. Neye uğradığımı şaşırdım. Dışarıya çıktım, ne oluyor demeden hakaretler yağdırmaya başladı. Hepsi buradaki kameralarda görünüyor. Nefsi müdafaa bende tepki gösterdim. Bu arada sol taraftan biri beni çekiştiriyor, sağ taraftan biri beni çekiştiriyor. Ne olduğunu hatırlamıyorum orada 3 bayan arkadaşlar ne olduğunu göremiyorum gözüm karardı. Beynim döndü hiçbir şey bilmiyorum” diye konuştu.

Başörtümü çekerek araba anahtarımı aldılar

Kavga esnasında aracının anahtarının alındığını belirten Mehtap S. “Arkadan birisi ne yaptığını zannediyorsun diyerek baş örtümü çekti. Baş örtüm yerlerde burada ki şoför beyler Allah hepsinden razı olsun birisi baş örtümü kaldırdı. Başımı örtmeye çalışıyor birisi bonemi veriyor. Ablacığım başını ört diyor. Allah razı olsun onlardan. Şoför kadın o hengamede yere düşen araç anahtarımı aldı kaçarak bu tarafa doğru gitti. Arabamın anahtarını alıyor. Arabamın anahtarından ne istiyorsun. Arabada 3 yaşındaki çocuğum avazı çıktığı kadar bağırıyor. Benden ne istiyorsunuz eşarbım yok anahtarım yok . Benim bağırdıktan sonra trafikte olan insanlar anahtarımı alıp geri verdiler” şeklinde konuştu.

Pedagog ve darp raporu aldım

3 yaşındaki çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Mehtap S. “Çocuğumun psikolojisi alt üst oldu. Elim ayağım, kolum tartaklandı. Kanama var kendimden geçmiş vaziyetteyim. Çocuğunu pedagoga götürdüm saatlerce pedagogda kaldı. Hepsinin raporları elimde, darp raporu elimde hepsinden davacıyım şikayetçiyim. Bana bunları kim yaptıysa dini inancıma kim saygısızlık göstererek eşarbımı yere attıysa bir şekilde adalette onun cezasını verecek ben adalete inanıyorum. Ben bana bunu yapanlardan şikayetçiyim. Yetkililerden bana ve çocuğuma bunu yapanların cezasını almasını istiyorum. Kimse baş örtüme hakaret edemez. Kimse benim çocuğumun hayatını riske atamaz. Benim çocuğum haftalarca aylarca pedogojik bir tedavi alacak bana ve çocuğuma kimse bunu yaşatamaz. Karşı taraftakiler 3 kişilerdi karakolda tutanaklarımızı tuttuk. İfadelerimizi verdik. Ben şikayetçiyim “ diye sözlerini tamamladı.

Kadın meğerse kapalıymış çok şaşırdım

Sürücü kadınların kavgasını gören görgü tanığı Sevgi E., “Sabah ben fatura yatırmış geliyordum. Buradaki kavgayı gördüm. Balkondan bakayım derken ama şimdi bayan kapalı sabah açıktı saç baş dağılmıştı onu gördüm erkeler tutuyordu. Bu tarafa 3 bayan gidiyordu. Kavga ettiklerini gördüm ama ne için ettiklerini bilmiyorum. Araba kavgasıydı herhalde bir tek bunu gördüm ama bayanın başını kapalı görünce oradan müdahale etmek istedim. Kapalı görünce çok şaşırdım” diye konuştu.