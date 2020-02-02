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Kadıköy’de minibüs şoförü, dehşet saçtı!


Kadıköy Göztepe’de trafikten kaçmak için güzergah dışına çıkarak ters yöne giren hatlı minibüs şoförü, yolda dehşet saçtı.

Kadıköy’de hatlı minibüs dehşeti kamerada – Tıkla İzle

Minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Vatandaşlar, minibüsün altında kalan yaşlı kadına yardıma koşarken bazı vatandaşlar da olay karısında sinir krizi geçirdi. Minibüsün altında kalan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise gözaltına alındı. Minibüsün çarptığı yaşlı kadına vatandaşların yardıma koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Göztepe Mahallesinde dün meydana gelen kazada, Pendik Kadıköy hattında çalışan hatlı bir minibüs şoförü, iddiaya göre trafikten kaçmak için güzergah dışına çıkarak ters yöndeki ara sokağa girdi. Şoför, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptı. Minibüsün altında kalan yaşlı kadının seslerini duyan vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olay nedeniyle dehşete düşen vatandaşlardan bazıları sinir krizi geçirerek gözyaşları eşliğinde yaşlı kadına yardım etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise o sırada minibüs şoförüne tepki gösterdi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Minibüs şoförü ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Minibüs şoförünün sebep olduğu dehşet anlarına tanık olan bir esnaf, “Yaşlı teyzemiz karşıya geçmeye çalışırken bir trafik terörüne maruz kaldı. Tam olarak ölmemişti, ambulansa alındığında hareketleri vardı. Hastaneye gittiğinde hayatını kaybetmiş, öyle öğrendik. Güzergahı burası değil. Trafikte sıkışıklık olduğu için minibüslerin yüzde 30’u diyeyim, okulun sokağından başlayarak burayı kullanıyorlar. Olay olduğu sırada hala minibüsler buradan gelmeye devam ediyorlardı” dedi.

Yaşlı kadının ıspanak almak için evinden çıktığını belirten bir vatandaş, “Buradan devamlı minibüsler geçiyor. Minibüs kadını altına aldı. Kadıncağız burada gözümüzün önünde can verdi. Gece yarısına kadar polis durdu. Gece yarısı bitti, tekrar ters yönden gelip geçmeye devam ettiler. Özellikle de minibüsler. Uyarınca da kavga çıkarıyorlar” diye konuştu.

Ters yöne giren hatlı minibüs şoförünün sebep olduğu dehşet anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı Görüntülerde panik yaşayan vatandaşlar, minibüsün çarptığı yaşlı kadına yardım etmeye çalışıyorlar ve bazıları da şoföre tepki gösteriyor.

📆 27 Şubat 2020 Perşembe 15:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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16 MKE Ankaragücü 23 4 8 11 20 39 -19 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 23 5 4 14 31 49 -18 19
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