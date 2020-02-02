Yol verme kavgasında dehşet anlar yaşandı

Yol verme nedeniyle sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Araç sürücülerinden biri diğerinin yanağını ısırdı. Eşinin yanağını ısıran sürücünün kaçmasına engel olmak isteyen kadın kucağında 9 aylık bebeğiyle aracı durdurmaya çalıştı. Sürücü ise bebeğe aldırış etmeden kadının üzerine aracı sürerek olay yerinden kaçtı.



Olay, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde 19:40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Tuncay Gül bir araç sürücüsü ile yol verme yüzünden tartıştı. Ancak Gül tartışmanın büyümesini istemeyerek yoluna devam etti. Diğer araç sürücüsü ise yolda Gül’ün aracını sıkıştırmaya ve korna çalarak durdurmaya çalıştı. Gül durmayınca da cadde üzerinde aracına arkadan çarptı. Bunun üzerine Tuncay Gül aracından inerek diğer araç sürücüsünün yanına gitti ve tartışma kavgaya dönüştü.

Kucağında bebek olan kadının üzerine araç sürdü



İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü Gül’ün yanağını ısırdı ve aracına binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada tartışmayı gören vatandaşlar kavgayı ayırmak içi araç sürücülerinin yanına geldi. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü kaçmak isteyince Gül’ün eşi kucağında bulunan 9 aylık bebeğiyle aracın önüne geçerek kaçmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada sürücü kadının kucağında bebek olmasına aldırmadan aracı üzerine sürdü. Bunu gören vatandaşlar aracı durdurmaya çalışsa da araç sürücüsü kadın ve bebeğin hayatını tehlikeye atarak olay yerinden kaçtı.

“Saldırdı yanağımı ısırdı, eşimin üzerine araba sürdü”



Yaşanan dehşet dolu anları anlatan Tuncay Gül, “Biz yolda yan yana gidiyorduk. Vatandaş beni sıkıştırmaya başladı ben önüne geçtim. Önüne geçince yediremedi korna çaldı ve selektör yaptı. Ben durmayınca daha sonra aracıma arkadan çarptı. Bende araca vurunca inerek aracıma bakmak istedim. Bakarken arkadan bir anda bana saldırdı ve küfür etmeye başladı. Yanımda eşim ve 9 aylık çocuğum ve beş yaşında bir çocuğum var. Saldırdı yanağımı ısırdı, burada ki vatandaşlar gelmeseydi belki daha büyük şeyler olacaktı. Sonra kaçmaya başladı. Buradaki arkadaşlar camına falan vurmuş. Daha sonra benden önce karakola giderek şikayetçi olmuş. Görüntüler de var eşimin üzerine sürüyor. Ben o sırada arabayı kenara çekiyordum çünkü polisi aramıştım. Polis gelene kadar kaçmaya çalıştı sanırım korktu kimse o kaçmasa bir şey yapmayacaktı kendisine de arabasına da” diye konuştu.



Yaşananlar kameraya yansıdı



Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücünün, kucağında bebeği olan kadının üzerine aracını sürdüğü görülüyor. Vatandaşların olay yerine toplanması ve tartışma anları görüntülere yansıyor.