Otomobil halk otobüsüne arkadan çarptı

Gece saatlerinde içerisinde sürücüsüyle birlikte üç kişinin bulunduğu bir otomobil D-100 Karayolu, Yenisahra mevki yan yolda yolcu indirip bindirmek için durağa yaklaşan halk otobüsüne arkadan süratlı bir şekilde çarptı.

Ataşehir’de gece saatlerinde içerisinde sürücüsüyle birlikte üç kişinin bulunduğu bir otomobil D-100 Karayolu, Yenisahra mevki yan yolda yolcu indirip bindirmek için durağa yaklaşan halk otobüsüne arkadan süratlı bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi otomobilden dışarıya fırlarken diğer kişiyi çevredekiler kurtardı. Sürücü koltuğunun yanındaki koltukta oturan M.O.’yu sıkıştığı yerden kurtaran itfaiye ekipleri yaklaşık yirmi dakika uğraş verdi.



Sıkışan sürücü için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı



Kaza, saat 01.45 sıralarında Ataşehir ilçesi, D-100 Karayolu, Yenisahra yan yolunda meydana geldi. 0.99 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü T.A. yönetimindeki 34 RY 5268 plakalı otomobil içerisinde iki kişi ile Kadıköy istikametine seyir halindeydi. Çok hızlı olduğu belirtilen otomobil, Yenisahra halk otobüsleri durağına yanaşmakta olan 34 HLH 53 plakalı halk otobüsüne arkadan büyük bir şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir kişi yola savrulurken kazanın sesini duyan vatandaşlar kazanın meydana geldiği noktaya gelerek bir kişiyi araçtan çıkartmayı başardı. Sürücü T.A.’nın yanında bulunan ve M.O. sıkıştığı yerden çıkartılamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye erleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan M.O.’yu kurtarmak için zamanla yarıştı. Sağlık ekipleri ön koltukta sıkışan sürücüye otomobilin arka koltuğundan müdahale ederken itfaiye ekipleri canla başla yaralı için çıkış tüneli oluşturdu. Çalışmaların sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan M.O.ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kaza esnasında otomobilde bulunan M.Y.’de otomobilden sürücüyle birlikte çıkartıldı ve ambulansla hastaneye sevk edildi.



Aracın sürücüsü gözaltına alındı



İki kişinin yaralandığı ortalığın savaş alanına döndüğü kazayla ilgili polis ekipleri kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü T.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğunu tespit eden trafik polisleri kazanın meydana geldiği yerde emniyet kemer ikaz sesinin çıkmasını engellemek için takılan kemer tokası buldu. Sıkışan yaralının hurdaya dönen otomobilden çıkartılmasının ardından yol temizlendi ve yaklaşık iki saat kapalı olan D-100 Karayolu üzerinde bulunan Yenisahra yan yol trafiğe tekrar açıldı.



Meraklı vatandaşlar üst geçitten o anları kaydetti



Kazanın meydana geldiği noktanın üzerinde bulunan yaya üst geçidine çıkan vatandaşlar parçalara ayrılan ve içerisinde bir kişinin sıkıştığı otomobildeki kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken bir yandan da cep telefonları ile kaydetmeyi de ihmal etmedi. Hurdaya dönen otomobildeki çalışmalara engel teşkil eden meraklı vatandaşları ise polis ekipleri kaza yerinden uzaklaştırdı.



Görgü tanığı: 140-150 kilometre hızla gidiyordu



Kaza anında görev yapan İETT şoförü Harun Altun, kazayı gördükten sonra aracını sağa çekerek yolcularla birlikte yaralıları kurtarma anını ve o korku dolu dakikaları şöyle anlattı, “Taksi, İETT’nin arkasından son sürat, yan yoldan benim önümden 140-150 kilometre hızla hiç frene basmadan bir anda öndeki arabaya vurdu. Ne olduğunu anlamadım, ters dönüp bariyerlerin üzerine çıktığını gördüm. Aracımı sağa çekip hemen yolcularla birlikte önce yaralıları çıkartıp bir tanesini buraya uzattık. Diğeri çıkmayınca ambulans ve itfaiyeyi aradık. Öndekinin durumu ağır diğerinin biraz daha ağır ayağı falan kırıktı, şoför diye konuşulan arkadaşın durumu biraz daha iyi ama emniyet kemeri takılıydı onda diğer arkadaşta takılı mı değil miydi bilmiyorum zaten sıkışmış hareket edemiyor arkadaş. Ambulanstaki arkadaşlardan duydum vücudunda çok kırık varmış.” ifadelerini kullandı.