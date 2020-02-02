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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Seyir halinde olan iki araç birbirine girdi: 3 yaralı
Seyir halinde olan iki araç birbirine girdi: 3 yaralı


Pendik’te seyir halinde olan bir otomobil önündeki araca çarptı. İki aracın da maddi hasar aldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Pendik’te saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir otomobil önünde ilerleyen otomobile çarptı. Meydana gelen kazada iki araçta bulunanlardan 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

📆 26 Şubat 2020 Çarşamba 17:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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