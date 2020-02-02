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Ahmet Şimşek Koleji
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Bıçaklı gaspçı market kasasını boşaltıp kayıplara karıştı


Pendik’te bir mahalle marketine giren bıçaklı ve yüzü kapalı şahıs, kasadaki tüm parayı zorla gasp etti. Kasadaki tüm paraları alıp ortalıktan kaybolan şahıs ormanlık alana doğru kaçarak izini kaybettirdi. Bıçaklı şahsın market kasasındaki paraları zorla gasp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi Üslup Sokakta bir markette meydana geldi. Markete müşteri gibi gelen yüzü yarı kapalı şahıs kasada duran market sahibi kadına bıçak çekti. Olayın şokunu yaşayan market sahibi durumu anlayamadan şahıs kasadaki tüm paraları aldı. Kasadaki paraları çalan şahsın soğukkanlılıkla hareket etmesi ise dikkat çekti. Kasadaki paraları alıp marketten çıkan şahıs ormanlık alana doğru kaçarak izini kaybettirdi. O anlar ise markette bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın şokunu üstünden atamayan market sahibi durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını izleyerek çevrede şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçaklı şahsın markete girerek kasadaki parayı gasp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bıçaklı şahıs bıçak çekerek market çalışanın korkutuyor ve kasadaki parayı alıp kaçıyor.

📆 26 Şubat 2020 Çarşamba 16:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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