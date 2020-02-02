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Sahte içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı


Bir polis memurunun yoğun alkol kokusu almasının ardından adrese yapılan baskında sahte içki imalathanesine ulaşıldı. 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 500 litre etanol metanol alkol, 700 boş şişe, 412 şişe satışa hazır sahte içki ile çok miktarda üretim malzemesi ele geçirilirken, hazırlanan alkollerin çöp kutusunda sevkiyatının yapıldığı tespit edildi.

Fatih Mevlanakapı Mahallesi Hacı Evliya Cami Sokak’ta bir olayı takip den polis memuru, bir adresten yoğun alkol kokusu aldı. Kokuyu takip eden polis memuru, sahte içki imalathanesine ulaştı. Polis memurunun amirlerine durumu bildirmesi üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri söz konusu imalathaneye bir operasyon düzenledi.

500 litre etonol, metanol alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirildi

Operasyonda imalathanede bulunan Suriye uyruklu Samir F. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 412 şişe satışa hazır sahte içki, 500 litre etanol metanol alkol, 700 boş şişe ile çok miktarda üretim malzemesi ele geçirildi.

Çöp kutusundan sahte alkol sevkiyatı

Sahte içki imalathanesinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelinin alkolü nasıl getirdiği, ürettiği ve hazırladıktan sonra nasıl sevkiyat yaptığı konusu üzerinde çalışma yaptı. İncelemelerde polis ekipleri bir çöp kutusunun içerisinde siyah poşetlere koyulmuş satışa hazır sevkiyat edilmeye bekleyen alkol ele geçirdi.

Polisin konuya ilişkin çalışması devam ediyor.

📆 26 Şubat 2020 Çarşamba 13:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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