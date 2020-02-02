LordFx Para Çekme İşlemi

LordFx firması İngiltere’nin başkenti olan Londra’da kurulmuş olan ve uzun yıllardır piyasada bulunan bir forex firmasıdır. Bir yurt dışı forex olması sebebiyle birçok yatırımcı tarafından güvenilir olup olmadığı tartışılmaktadır. Ancak lisanslı bir uygulama olması ve uzun yıllar bu piyasada bulunması sebebiyle güvenilir bir uygulamadır. LordFx hem CFA lisansı hem de Saint Vincent lisansı hizmeti bulunmaktadır.

LordFx Para Çekme İşlemi Nasıl Gerçekleşir?

LordFx hesap işlemlerinizi tamamlayıp ve hesabınızı açtıktan sonra para çekmek ya da para yatırmak istediğinizde Türkiye’de bulunan LordFx ile anlaşmalı olan hesaplar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Para transfer işlemlerini havale, EFT gibi yöntemlerle yapabilirsiniz. Ayrıca diğer bir seçenek olan kredi kartı ve Swift de kullanabilirsiniz. Bunun için ise Türkiye’de anlaşmalı hesaplar üzerinden yapabilen LordFx firması hızlı bir şekilde paranızı hesabınıza transfer edebilmektedir. Ayrıca anlaşmalı hesaplar üzerinde olduğundan işlemler masrafsız olarak gerçekleşmektedir.

LordFx anlayışı tamamen müşteri kazanmaya yöneliktir. Eğer siz bir yatırımcı olarak LordFx firmasını seçerseniz sizlere her türlü kolaylığı ve desteği sağlamaktadır. Bunun için ise Türk yatırımcılar için Türkçe olarak hizmet vermektedir. Ayrıca yarışmalara, ödüller, primler gibi teşvikle ile yatırımcıya ulaşmayı hedeflerler. Çünkü LordFxforex firmasının temel anlayışı ise müşteri odaklı olup, amaç müşteriyi kazanıp elde tutmaktır.

LordFx Hakkında Bilgi

LordFx firması uzun yıllardır forex piyasasının içerisinde ye almaktadır. Genel merkezi İngiltere’de bulunmakta olup, yılladır bu piyasada faaliyetlerini sürdürmektedir. Forex piyasasında önemli olan en büyük unsurlardan biri güvenliktir. Bu nedenle LordFx eski bir broker olduğundan daha fazla tercih edilmektedir. Bu şirket lisanslı olmakla birlikte Lordfx Lisans olarak baktığımız daSaint Vincent lisanslı olan lordfx ayrıca CFA belgeli olarak hizmet vermektedir.

İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda genellikle olumlu yorumlara sahip olan LordFx hakkında bir takım şikâyetlerde mevcuttur. Ancak genel itibariyle güvenilir bir forex firması olması sebebiyle yaşanan olumsuzluklar kolaylıkla çözülmektedir. Ayrıca deneyimli olan yatırımcılar LordFxforex şirketi ile çalışmaktadır.