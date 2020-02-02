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Ahmet Şimşek Koleji
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü direğe çarparak durdu


Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil önce ağacı kökünden söktü, ardından direğe çarparak durdu. Mahalle sakinleri, araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücünün uyuşturucu madde kullandığını iddia etti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Kartepe Şadırvan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BAD 010 plakalı aracın sürücüsü sokak üzerinde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bir süre aracın kontrolünü sağlamaya çalışan sürücü önündeki araca çarpmak üzereyken, ani bir manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç önce sokakta bulunan bir ağaca çarptı. Ağacı kökünden söküp hızını alamayan araç EDS direğine çarparak durabildi.

Sürücü uyuşturucu madde etkisindeydi iddiası

Kazayı gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın sürücüsüne müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri yaralıya müdahale etmek istediklerini ancak şahsın uyuşturucu madde etkisinde olduğunu iddia etti.

Kaza anı kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızlıca yoldan çıktığı ve ağaca çarptığı görülüyor.

📆 25 Şubat 2020 Salı 15:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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