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Ahmet Şimşek Koleji
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Seyir halindeyken freni boşalan kamyonet, tıra arkadan çarptı


Üsküdar’da seyir halindeyken freni boşalan kamyonet, tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı. Sürücüsünün durdurmak için geri vitese aldığı kamyonetin, kazanın ardından geri geri gidip bariyerlere çarparak durması az kalsın faciaya sebep olacaktı.

Kaza, Üsküdar Çamlıca TEM Bağlantı yolu Ataşehir kavşağı Ankara istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Ataşehir kavşağında seyir halinde olan Rus plakalı EM 3730 50 plakalı tıra H.Ç. hakimiyetinde 34 DL 9405 plakalı freni boşalan kamyonet arkadan çarptı. Kamyonette bulunan şoför H.Ç. ve yanında bulunan İ.B. araçta sıkıştı. Edinilen bilgiye göre kamyonet sürücüsü H.Ç freni boşalan kamyoneti durdurmak için geri vitese aldığı öğrenildi. Kazadan sonra geri vitesi takılan kamyonetin geri geri gelerek 100 metre ileride bariyerlere çarparak durması yürekleri ağza getirdi. Kazayı fark eden vatandaşlar polis ve acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kişileri çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Acil servis ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevrede bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören görgü tanığı, “Köprüden çıktık Ankara istikametine giderken virajı döndüğümüzde kamyonet tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle geri geri gelmesi bir oldu. Bariyerlere çarparak geri geri geldi durdu. Araba çalışır vaziyette yaralı içeriden bağırdı. “Yardım edin ölmek istemiyorum” dedi. Arkadaşlar ile beraber adamı içeriden çıkarmaya çalıştık. Araba stop etti. Yangın söndürme ekipmanları müdahale ettik çıkardık. Arabada 2 kişi vardı. 1 kişi kendisi çıktı. Diğer arkadaşı çıkaramadık İtfaiyenin yardımı ile çıkardık. Araba çalıştığı için devamlı lastikler eriye eriye alevler çıktı durunca itfaiye müdahale etti. Şoför ağır yaralıydı. Alnı açık durumdaydı. Kan kaybı fazla oldu” diye konuştu.

📆 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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