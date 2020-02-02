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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı


Silahlı saldırıda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30’da Fatih Binbirdirek Mahallesi Üçler Sokak üzerinde bulunan bir otel önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel önünde bekleyen kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi, silahlı oldukları öğrenilen kişi veya kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İki kişiyi silahla yaralayan kişi ya da kişiler, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Verilen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan iki kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.

Yaralılardan biri Beyoğlu’nda bulunan Taksim İlkyardım Hastanesine diğeri de Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, kayıplara karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

📆 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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