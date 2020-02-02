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Cep telefonunu çalan şahıs, güven timleri tarafından yakandı


Yolda yürürken bir kişiye sarılarak cep telefonunu çalan şahıs, güven timleri tarafından yakandı. Şüpheli tutuklanırken, cep telefonunu çalma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat saat saat 23.40 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nden Kemerhatun Caddesine doğru koşan bir şahıstan şüphelenerek durdurdu. Şahsın bu sırada yere bir cep telefonu attığı görüldü. Bu esnada görevlilerin yanına gelen Muhammed K. (26) isimli şahıs, yakalanan yabancı uyruklu Oussama B. (24) isimli şahsın kendisine sarılmak suretiyle cep telefonunu çaldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, Oussama B. isimli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs emniyette işlemlerinin bitmesi sonucu 7 Şubat günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderdi. Yankesicilik anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

📆 19 Şubat 2020 Çarşamba 17:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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