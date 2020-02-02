Kadıköy’de 3 katlı binada yangın çıktı

Kadıköy’de 3 katlı binanın 1. katındaki evde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yanan evin penceresinden alev ve dumanların çıktığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.



Kadıköy Caferağa Mahallesi Kadife Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 1. katındaki evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin penceresinden dışarı alevler ve duman çıkarken vatandaşlar yanan evi panikle izledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.



Evin penceresinden alevlerin çıktığı ve vatandaşların yangını izlediği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde evin penceresinden alev ve dumanlar çıkıyor. Vatandaşlardan bazıları izlerken bazıları yangın tüpüyle müdahale ediyor.