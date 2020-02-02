Fenerbahçe – Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş – Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 23. haftasında görev alacak hakemleri açıklandı. Pazar günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş – Trabzonspor maçında ise düdük Fırat Aydınus’ta olacak.

İşte Süper Lig’in 23. haftasında görev alacak hakemler:

21 Şubat Cuma

20.00 DG.Sivasspor – A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi

14.00 Kayserispor – Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe – Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş – Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor – Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği – MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe – Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor – M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa – Denizlispor: Atilla Karaoğlan