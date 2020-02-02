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Ataşehir’de ağaç dalları elektriğe dönüşüyor, nasıl mı?


Ağaçların sağlıklı gelişebilmesi için gerekli olan budama çalışmalarında kesilen dallar, önce biyokütle enerji santrallerinde elektriğe dönüşüyor, kalan küller ise beton santrallerinde kullanılıyor.

Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği budama çalışmaları mahalle mahalle devam ediyor.

Ağaçların daha sağlıklı gelişebilmesi, hastalıklardan korunması ve ömürlerinin uzatılması için yapılan budama çalışmaları aynı zamanda daha estetik görünümlere kavuşabilmelerini de sağlıyor.

Ataşehir’de alanında uzman personeller tarafından sürdürülen çalışmalar, ağaçların türleri ve durumları göz önünde bulundurularak en uygun budama yöntemleri ile zarar verilmeden gerçekleştiriliyor.

Ataşehir Belediyesi’nin park ve yeşil alanlarda yaptığı budama çalışmalarında elde edilen dal ve yapraklar, Ataşehir’de lisanslı bir firma tarafından öğütülüyor, burada cips haline getirilen malzemeler Düzce’de bir biyokütle enerji santralinde yakıt olarak kullanılıyor.

Budanan dallar ve diğer ahşap malzemelerin öğütülmesiyle elde edilen, ardından da cips haline getirilen atık malzemeler, 970 derecelik kazanda yakılıp santral türbinleri döndürülerek elektrik üretiliyor.

Çöpe gidecek dal ve yapraklar, sıfır atık projesi kapsamında elektrik üretimi için kullanılarak yerli bir kaynak oluşturuluyor.

Biyokütle enerji santralinde kullanılan malzemelerin külleri de, içlerinde katkı maddesi olmadığı için beton santrallerinde kullanılarak yüzde 100 dönüşüm sağlanıyor.

Milyonlarca kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilir

Çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir enerji üretilmesi için kullanılacak kaynakların başında biyokütle enerjisi geliyor.

Türkiye’de henüz istenen düzeye gelememiş bu geri dönüşüm sistemi tam verimli olarak kullanılabildiğinde, ormanlara zarar verilmeden milli kaynaklarla milyonlarca kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip.

Haziran ayından itibaren İstanbul Anadolu Yakasında günde 100 ton ağaç dalı ve ahşap atıkları toplanıp değerlendiriliyor. Bu alanda geri dönüşüm ne kadar çok olursa ormanlardan kullanılan ağaçlar da o kadar az oluyor.

📆 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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