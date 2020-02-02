Türkiye’nin Parlak Geleceği, Farkına Varılmadan Sönüp Gidiyor Mu?

Üstün potansiyelli / zekâlı / yetenekli çocukların da, en az zihinsel engelli çocuklar kadar toplumsal sorun ve dışlanmalara maruz kaldığını biliyor musunuz?

Her yıl yüzlerce üstün potansiyelli çocuk, akranlarından farklı belirgin özellikleri nedeniyle; uyumsuz, agresif, acayip, içe kapanık, tuhaf gibi tanımlamalarla, okullara kabul edilmekte sıkıntı yaşıyor.

Yüzlerce üstün potansiyelli çocuk, doğru değerlendirilmediği ve yönlendirilemediği için, pek çok dersten zayıf alıp; tembel, yeteneksiz, sorumsuz damgası yiyebiliyor. Bu çocukların pek çoğu, sosyal hayatta istenmeyen bireyler olarak ilan ediliyor.

Kilometre Taşlarımız

Farkında olmadığımız için, farklılıklarını “farklı” algıladığımız bu çocuklar, aslında Türkiye’nin parlak geleceğini temsil ediyorlar. ÜST-ZEM, üstün potansiyelli/zekâlı/yetenekli çocukların Türkiye’mizin geleceğinde hak ettikleri pozisyonlara gelebilmeleri amacı ile 2001 yılında kuruldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Torrance Yaratıcılık Merkezi, Iowa University, Georgia University, Stanford Universty ve Coe College ile işbirliğinde çalışmalarını sürdüren ÜSTÜN ZEKÂLILAR EĞİTİM MERKEZİ ; bizleri bu çocukların farkına varmaya davet ediyor. Hem de çok erken yaşlardan itibaren… Zira geç kalındığında, bu üstün özellikler körelerek, yerlerini psikolojik sorunlara terk edebiliyor.

Uzman eğitimciler tarafından bu özel çocuklar için hazırlanan, sıra dışı eğitim programları uluslararası geçerlilik taşıyor. Programlar, farklı disiplinlerden, bağımsız akademisyenler tarafından oluşturulan konsey ile denetleniyor.

ÜST-ZEM varlığını ilk olarak örgün eğitimlere; ÖZEL KOŞUYOLU MOZAİK ANAOKULU ile 3-5 yaş arasındaki minik dâhileri ülkemize kazandırarak adım atmıştır.

Ardından 2013-2014 Eğitim ve Öğretim döneminde ise ÖZEL KOŞUYOLU MOZAİK İLKOKULU’muz hizmet vermeye başlamıştır.

“Öğrenciler daima akademik ve yetenek alanlarında potansiyellerini tamamen gerçekleştirmek için özelliklerine uygun bir eğitim almalıdır.”düşüncesiyle ÖZEL KOŞUYOLU MOZAİK ORTAOKULU 2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim döneminden itibaren faaliyet göstermeye başlamıştır.

2015 Eğitim dönemi ile beraber tüm yapılan proje program ve eğitimler “TÜZYEV” TÜRKİYE ÜSTÜN ZEKÂLILAR YÜKSEL EĞİTİM VAKFI çatısı altında toplanmıştır.

Üniversite işbirlikleri ile 5-15 yaş aralığındaki üstün potansiyelli öğrencilere hafta sonları zenginleştirme eğitimleri ve yaz programları sunan TÜZYEV, halka açık veli seminerlerini de en az öğrenci eğitimi kadar önemsiyor.

TÜZYEV, bizleri Türkiye’nin parlak geleceğinin farkına varmaya ve bu geleceği garanti altına almaya davet ediyor