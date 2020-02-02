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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » YAZILMASIN İSMİMİZ KARA TAHTAYA…
Ahmet Berhan Yılmaz
YAZILMASIN İSMİMİZ KARA TAHTAYA…


Bizler sınıfta konuşanların, kendi sınıf arkadaşları tarafından, adı kara tahtaya yazıldığı için cezalandırıldığı günleri yaşadık.

Suskunluğumuz bu yüzdendir,

Korkaklığımız bu yüzdendir,

Sessizliğimiz bu yüzdendir,

Tedirginliğimiz bu yüzdendir,

Güvensizliğimiz bu yüzdendir,

Mutsuzluğumuz bu yüzdendir,

Çaresizliğimiz bu yüzdendir.

İçimizden çıkan insanlara sorgusuz sualsiz biat etmemiz, onlara yaranmaya, dalkavukluk etmeye çalışmamız bu yüzdendir.

Bu yüzdendir acı çektiren elleri öpmemiz, tekmeleyen ayaklara kapanmamız.

Bizler atalarımızın mirası olan “sesini kes, sıranı sav”, “korkak ol, sağ ol” anlayışına göre yetiştirilmiş korkaklar olduğumuz için vatan, millet, memleket adına doğruyu söylese, haklıyı, mazlumu, masumu korumaya çalışsa bile konuşan, düşünen, haksızlığa karşı duran, hataları eleştiren herkesi, her beyni susturmaya çalışmamız, düşman, muhalif ilan etmemiz bu yüzdendir.

Yeter ki kara tahtaya ismimiz yazılmasın.

Yalancı olalım, riyakâr olalım, korkak olalım, mutsuz olalım, dalkavuk olalım, hain olalım, insanları satalım, insanlar bizi satsın ama kara tahtaya ismimiz yazılmasın.

Konuşmayanları, korkakları, hakkını aramayanları, eleştirmeyenleri, sessiz sedasız oturanları uyaran hatta cezalandıran birileri olsaydı, olsaydık keşke…

Cemil Meriç’in dediği gibi; “Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye koşan zavallı insanlarım: karanlığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi! Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede, düşünce adamı nasıl çıkar?”

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 18 Şubat 2020 Salı 15:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 21 13 5 3 47 21 +26 44 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 22 12 7 3 41 22 +19 43 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 22 12 6 4 36 17 +19 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 22 12 6 4 41 26 +15 42 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 6 5 41 21 +20 39
6 Fenerbahçe 22 11 5 6 41 26 +15 38
7 Beşiktaş 22 11 3 8 34 28 +6 36
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 +5 33
9 Gaziantep 22 8 6 8 33 35 -2 30
10 Yeni Malatyaspor 21 6 6 9 34 30 +4 24
11 Gençlerbirliği 22 6 6 10 31 39 -8 24
12 Denizlispor 22 6 6 10 21 30 -9 24
13 Çaykur Rizespor 21 7 3 11 21 32 -11 24
14 Antalyaspor 22 5 7 10 23 39 -16 22
15 Konyaspor 22 4 8 10 17 30 -13 20
16 MKE Ankaragücü 22 4 8 10 20 38 -18 20 2020-21 1.Lig
17 Kasımpaşa 22 4 4 14 29 49 -20 16
18 Kayserispor 22 3 6 13 22 54 -32 15

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