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Ahmet Şimşek Koleji
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Maltepe’de elektrikli battaniyeden çıkan yangın korkuttu


Maltepe’de bir apartmanın 2. katında elektrikli battaniyeden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi, Oğuz Han Caddesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangına müdahale ederken, binadakiler de tahliye edildi. Üst katlardaki vatandaşlar ise itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapılırken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Dairedeki yangını gördükten sonra evdekilere yardım eden bir mahalle sakini, “Odanın girişindeki yatak yanıyordu. İçeriye girdiğimizde kimse yoktu; Özkan arkadaşımız babaannesini ve anneannesini çıkartmıştı biz mahallenin çocukları olarak insanlık görevimizi yaptık” dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

📆 18 Şubat 2020 Salı 14:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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