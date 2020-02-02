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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Yüzü maskeli şahıs kasadaki parayı alarak kayıplara karıştı
Yüzü maskeli şahıs kasadaki parayı alarak kayıplara karıştı


Markete giren yüzü maskeli bir kişi, çalışana silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bir miktar parayı alarak kaçtı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi Şehit Nurettin Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirsiz maskeli bir kişi cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheli, markette olan kasiyere silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Kasadaki bir miktar parayı alan soyguncu, hızlıca olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Korku ve panik yaşayan market çalışanı olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri marketin güvenlik kamerasını kontrol ederek olayla ilgili inceleme başlattı.

📆 17 Şubat 2020 Pazartesi 13:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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