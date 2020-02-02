Yeniden Refah Partisi İstanbul sözleşmesinin iptali için Kadıköy’de eylem yaptı

İstanbul sözleşmesinin iptal edilmesi ile ilgili Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanında eylem yapıldı.

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dönmez, tarafından yapılan açıklamada; “İstanbul’lular bizlere yüzyıllar boyunca topla ve tüfekle ile saldıranlar, Türklük ve Kürtlük ile saldıranlar, Sünnilik ve Alevilik ile saldıranlar, Ekonomi ile saldıranlar 15 Temmuz da darbe girişimi ile saldıranlar, çok net bir şekilde bugün de İstanbul sözleşmesi ile saldırmaktadırlar.

Bu gün Burada; kültürümüzü, örfümüzü, adetlerimizi, neslimizi yok edecek İstanbul sözleşmesini tartışıyor olmanın üzüntüsünü yaşamak ile birlikte, “KADEM “gibi bu saldırının farkına varamayan hatta İstanbul sözleşmesini savunacak kadar basiretsizleşen kişileri ve kurumları protesto etmek, kınamak ve kanunlarımızın müsaade ettiği ölçüde, mücadele etmek için buradayız. Bu gün burada; HAK’ kın yanında olmayan, aksine HAK ‘kın karşısında duran; Yusuf Peygambere iftira atan, Züleyhanın beyanatını yüzde yüz kabul eden ve Yusuf Peygamberin hapse atılmasına razı olan, AMON’nun müridleri, AKHENATON ‘ un günümüzdeki askerleri, KADEM ‘ i ve savundukları anlayışı lânetlemek için toplanmış bulunuyoruz.

Görünürde; Şiddet gören, ezilen, mahrum bırakılan ve sömürülen kadının haklarını savunmakla ilgili kalabalık maddelerden oluşan gerçekte ise bu ulvi hedef ve gayelerin zerresini dahi taşımayan İstanbul sözleşmesini ve savunucularını lânetlemek için toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada; Hristiyan ülkelerde dahi kabul edilmeyen ve dahi papazların bile itiraz ettiği İstanbul sözleşmesini yere göğe sığdıramayan, GÜNAHKÂR KADEM İN, SÖZDE BAŞÖRTÜLÜ HANIMLARINI DA, NUR SURESİNE şikâyet etmek için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada; Genelevlerinde yasal fuhşa zorlanan binlerce hanım bacımızın ırzına geçilirken, kadın haklarını zerre kadar aklından geçirmeyen; ama İstanbul Sözleşmesiyle karı kocanın yatak odasına kadar girip, sözde hak hukuk arayan, aileyi bölen, ayıran, iki yüzlü KADEM’i, NENE HATUN VE ŞERİFE BACI’ ların manevi şahsiyetlerine şikayet etmek için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada; 29 Kasım 2014 te İstanbul sözleşmesini gerekçe göstererek, Anayasa Mahkemesine başvuran LGBT’ li bir sapkının , ” cinsiyet değiştirenler üreyemez ” maddesini iptal ettirip , ” cinsiyet değiştirenler de üreyebilir ” hale getirilmesine sebep olan, Mecliste grubu olan partiler ve SÖZDE AHLÂK ABİDESİ KADEM’ı tel’in etmek için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada;” Sizden biriniz bir kötülük görürse buna eliyle müdahale etsin”, diyen Efendiler Efendisinin emrini yerine getirmek için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada; çağımızın Lüt kavmi olan LGBT guruplarının ülkemizde yeşermelerini sağlayan, hukuki tüm alt yapılarını İstanbul sözleşmesi ile yasal güvence altına aldıran, sözde eşitlik adına bu sapkınların en büyük savunucusu olan, çağdaş KADEM ‘ i MALAZGIRT’İN OVASINA, SAKARYANIN SİPERLERİNE VE ÇANAKKALENIN HENDEKLERINE şikâyet etmek toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada; 12 Eylül, 15 Temmuz gibi nice hain darbeyi ve darbelerin günümüzdeki yeni versiyonu, hain İstanbul Sözleşmesini ve bu sözleşme için can siperane insanlıkla boğuşan, SÖZDE HÜMANİST KADEM’ i şiddetle ve nefretle protesto etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada; Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere Allah (cc) lanet etsin” Hadisindeki lanetin muhatabı olmamak için toplanmış bulunuyoruz.

Bugün burada; İslam’ın net bir şekilde yasakladığı eşcinselliği, sanki doğal bir durummuş gibi değerlendiren ve yönelimlere vurgu yaparak, üçüncü bir cinsin normal görülmesi gerektiğini savunan SÖZDE MUHAFAZAKÂR KADEM’ i ve mecliste bu sözleşmeyi onaylayan partileri Beşeriyetin ve tüm alemlerin yaratıcısı HÜDA ‘ya şiddetle şikâyet etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu gün burada; İslam’ın son kalesi, cennet vatanımız Türkiye’mizde, zinanın suç olmaktan çıkarılması ile başlayan yozlaşma sürecini, destekleyenleri ,lanetlemek için toplanmış bulunuyoruz. Bu gün burada; Milletimizi, kendi ruh köklerinden ve sahih İslam geleneğinden koparanları destekleyenleri, lanetlemek için toplanmış bulunuyoruz.

Bu gün burada; Siyonist zihniyetin, son kırk yıldır aile birliğimize yönelik yıkım çalışmalarını destekleyenleri, lanetlemek için toplanmış bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve tüm siyasi partileri acilen “İstanbul Sözleşmesi” ile ilgili önlem almaya davet ediyoruz.

Ayrıca konunun her platformda yakinen takipçisi olacağımızı ve İstanbul sözleşmesinin iptal edilmesi ile ilgili imza kampanyası başlattığımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ediyor Siyonistlerin insanlığı zehirlemek için uyguladıkları 5000 yıllık sinsi planlarını bozmak, engellemek, hatta ortaya koydukları kötülükler ile savaşmak ve YENİDEN REFAH PARTİMİZİN Hak yolundaki haykırışını tüm dünyaya duyurmak için bir arada toplanmış bulunuyoruz.

ŞAHİT OL YA RAB ! ŞAHIT OL YA RAB ! ŞAHIT OL YA RAB !

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