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Ahmet Şimşek Koleji
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Hırsızlıkta yeni trend, binalarda “Diafon hırsızlığı”


İstanbul Sancaktepe’de apartmanların diyafonlarını çalan şüpheliler polisin operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Sancaktepe’de apartmanların diyafonlarını çalan şüpheliler polisin operasyonuyla yakalanırken, hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay İnönü ve Atatürk mahallelerinde binaların girişinden 8 adet diyafon çalındığı ihbarı üzerine Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Ekipler, çalınan diyafonların A.İ.D. isimli yaşı küçük şahıs tarafından satıldığını belirledi. Polis ekipleri alıcı kılığında 8 Şubat’ta Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir benzinlikte buluştuğu şahsı suçüstü yakaladı. A.İ.D.’nin verdiği bilgi doğrultusunda diğer zanlılar A.B. ve B.B. de yakalandı.

Çalınan diyafonları satın aldığı belirlenen Ali A. ve Fikret Y. (49) isimli şahısların da işyerlerine operasyon yapıldı. İki şahsın da gözaltına alındığı operasyonda çalıntı toplam 15 diyafon ele geçirildi. Fikret Y.’nin (49) çalıntı diyafonları satın aldığını beyan ettiği 18 yaşında küçük Y.A. ve M.E.K. de Demokrasi Caddesi’nde gözaltına alındı.

Olay ilgili aynı gün içerisinde yakalanan şahıslardan M.E.K. ve Y.A. isimli yaşı küçük şahıslar ile Fikret Y. ve Ali A. isimli şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı. A.B., B.B. ve A.İ.D. isimli yaşı küçük şahıslar hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Hırsızlık anı kamerada

Öte yandan, binalardan yapılan hırsızlık anları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızların apartman girişinde bulunan diyafonları sökerek çaldıkları anlar görüntülere yansıdı.

📆 16 Şubat 2020 Pazar 17:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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