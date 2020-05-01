7 katlı bina çöktü!

Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

İstanbul Bahçelievler’de bina çöktü – Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak’ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 1 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Bahçelievler’de çöken 7 katlı binaya ilişkin açıklamaya yaptı. Açıklamada, “Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır” denildi.

Bahçelievler’de 7 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. İstanbul Valiliği konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesi’nde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür. Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır. Gelişmelerden bilgi verilecektir” denildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır: “Can kaybımız ya da yaralımız yok”

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler’de çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, “Binayı daha önce boşalttık. Yarın da yıkılması planlanıyordu. Bugün bir şekilde yan yattı. Diğer binaya da hasar vermiş. Bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Bu bina için arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar” dedi.

Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak’ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Çöken bina havadan görüntülendi. Öte yandan binanın çökmeden önceki durumu ortaya çıktı.

“Binayı daha önce boşalttık”

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise olay yerinde yaptığı açıklamada, “Binayı daha önce boşalttık. Yarın da yıkılması planlanıyordu. Bugün bir şekilde yan yattı. Diğer binaya da hasar vermiş. Yan duvarları çökmüş. Bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Bu bina için arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Kalan kimse olmadığı için bir sorun gözükmüyor. Ama altına boş olduğu için kağıt toplayıcısının girdiği söyleniyor. Bazı kişiler ise çıktığını belirtti. AFAD ve belediye ekiplerimiz burada. Köpekler dinledi. Şu an için altına kimse olmadığını biliyoruz. Molozları kaldıracağız. Diğer binayı da boşalttık. Hasar gören bina 1 yıllık binadır. Etrafında bulunan binaları boşalttık. Neden yıkıldığı belli değil” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİEVLER’DE ÇÖKEN 7 KATLI BİNA İLE İLGİLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Bahçelievler’de çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, “Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan birisi” dedi.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Narlı Sokak’ta bulunan 7 katlı bir bina çöktü. Çökme sonucu herhangi bir yaralı ya da can kaybının yaşanıp yaşanmadığı belirsizliğini korurken, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner açıklama yaptı. Çöken binanın deprem sonrası ağır hasarlı olarak boşaltılan binalardan birisi olduğunu belirten Hacı Mehmet Güner, “Çok hızlı intikal edeceğiz. Bize de şu anda bilgiler geldi. Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan biri olduğu kayıtlarımızda görünüyor. İnşallah enkaz altında kalan olmadığı temennisiyle can kaybının yaşanmaması dileklerimizi buradan belirtiyoruz” diye konuştu.