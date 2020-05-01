MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Kartal’da evi uyuşturucu tarlasına çeviren iki şahısa gözaltı
Kartal’da evi uyuşturucu tarlasına çeviren iki şahısa gözaltı


Kartal’da evi uyuşturucu tarlasına çeviren iki şahıs, adrese yapılan operasyonla yakalandı. Evde uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, iki şahsın da farklı suçlardan sabıkaları olduğu tespit edildi. Şahıslardan biri tutuklanırken biri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kartal’da Karlıtepe Mahallesinde bulunan bir adreste hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imalatı yapıldığı yönünde bilgi edinen polis ekipleri harekete geçti. Polis tarafından 6 Şubat tarihinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Sertaç S. ve Önder G. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 16 adet ayrı saksıya dikili halde 28 kök hint keneviri, 553 gram satışa hazır esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 16 adet fişek, askı kilo kantarı, özel lamba, havalandırmalı sera ve kimyasal sıvılar ele geçirildi.

Ayrıca Sertaç S. isimli şahsın 2 uyuşturucu madde, 5 kasten yaralama ve 1 “6136 sayılı kanuna muhalefet” olmak üzere 8 suç kaydı, Önder G. isimli şahsın ise 1 uyuşturucu madde imal veya ticareti, 1 kasten yaralama ve 2 “6136 sayılı kanuna muhalefet” olmak üzere 4 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıslardan Sertaç S. adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi, Önder G. isimli şahıs hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

📆 14 Şubat 2020 Cuma 15:00   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR