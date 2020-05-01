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Ahmet Şimşek Koleji
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Sokak ortasında genç adama kurşun yağmuru


Bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği şahıslar silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahıs aracıyla olay yerinden kaçmak isterken, saldırganlar bu defa aracı kurşunladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden sokak ortasında kavga ettiği kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunların hedefi olan genç, bacağından vurularak yere yığıldı. Acı içinde kıvranan yaralı genç, kaçmaya çalıştığı sırada saldırganlar bu defa aracı kurşunladı. Olayın ardından saldırganlar lüks bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı şahsı bularak ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde güvenlik kamerası incelemesi yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

📆 14 Şubat 2020 Cuma 12:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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