İNDER: Yılın ilk müjdesi! Onlar, Değerli Konut Vergisinden muaf tutulacak

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Değerli Konut Vergisi hakkında torba yasaya eklenen maddeyle; mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar, Değerli Konut Vergisinden muaf tutulacak.

Bugün yılın ilk müjdeli haberini aldık. Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek torba yasaya yeni madde eklendi ve “5 milyon Türk lirası değerindeki mesken nitelikli taşınmazların değerli konut vergisine tabi olmamasını..” içeren önerge kabul edildi. Değerli Konut Vergisi, yapılan düzenleme ile adaletli bir uygulamaya dönüldü. Bu değişiklik ile devlet söz konusu vergi nedeniyle mağduriyet yaşaması muhtemel binlerce kişinin rahat nefes almasını sağladı.

Dün gece verilen değişiklik önergesi ile Değerli Konut Vergisi’nin yatırım amaçla sahip olunan değerli konutlardan alınması için detaylı bir düzenleme yaptı. Bu kapsamda ‘yaşam amaçlı’ kullanılan bu tür konutlardan; yani Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar ve Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar Değerli Konut Vergisinden muaf tutulmuş oldu. Artık içinde yaşadığı değerli konuttan başka gayrimenkulü olmayanlar, değeri ne olursa olsun Değerli Konut Vergisi mükellefi olmayacak, beyanname vermeyecek ve Değerli Konut Vergisi ödemeyecek.

Bir diğer önemli değişiklik ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değer değil, konutun emlak vergisi değeri esas alınarak vergi tahakkuk edilecek. Yani birden fazla değerli konuta sahip olanların Değerli Konut Vergisi kapsamına giren mesken nitelikli taşınmazı olanların en düşük değerli tek taşınmazı vergiden muaf tutulurken, diğer değerli konutlarından vergisi değeri esas alınarak vergi alınacak.

Maliye Bakanlığı’nın Değerli Konut Vergisi’nde yaptığı bu yeni düzenleme, 1 Yıl Ertelenirken ilk beyanname 2021 yılında verilecek. Takip eden yıllarda ise vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılacak.