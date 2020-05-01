MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Genel, Manşet, Politika, Toplum » CHP’li Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Güleç şoförü ve sekreteri ile birlikte tutuklandı
CHP’li Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Güleç şoförü ve sekreteri ile birlikte tutuklandı


Yalova Belediyesindeki 20 milyonluk vurgun operasyonunda ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı.

Yalova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğünde görevli R.E.’nin zimmetine geçirdiği para ile ortadan kaybolup Denizli Otobüs Terminali’nde polis ekipleri tarafından yakalanması ve sonrasında verdiği ifadeler neticesi başlatılan soruşturma kapsamında Başkan Yardımcısı Halit Güleç, şoförü ve sekreteri ile birlikte Yalova Belediyesindeki makamında Yalova polisi tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun tamamlanmasının ardından 3 gün sonra adliyeye sevk edilen Güleç, tutuklandı.

📆 13 Şubat 2020 Perşembe 23:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR