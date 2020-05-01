MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Otomobil iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Otomobil iş makinesine arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı


Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi.

Şile yolu Ömerli mevkiinde saat 13.00 sıralarında, seyir halinde olan bir otomobil yoldaki iş makinesine arkadan çarptı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan yaralılar, itfaiyenin çabasıyla kurtarılarak ambulansa alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi hastane morguna kaldırılırken yaralılar da tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

1 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı kazaya karışan araçlar drone ile havadan görüntülendi

📆 13 Şubat 2020 Perşembe 15:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR