5 katlı bir binanın yıkımı tepkiye neden oldu

5 katlı bir binanın yıkımı tepkiye neden oldu

5 katlı bir binanın yıkım öncesinde herhangi bir önlem alınmadan pencerelerinin sökülmeye başlanması vatandaşların tepkisine yol açtı. Çalışmalar sırasında binadan parçalar yere düşerken, vatandaşların ve araçların yoldan geçiyor olması dikkat çekti.

26 Eylül’de yaşanan Silivri merkezli 5.8’lik deprem sonrası, deprem gerçeği yeniden gündeme geldi. Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde kentsel dönüşüme giren 5 katlı bir apartmanın yıkımı öncesinde herhangi bir önlem alınmadan, pencereler sökülmeye başlandı. Apartmandan fırlayan parçalar yoldan geçen vatandaşlar için tehlikeli bir durum oluşturdu. Vatandaşların tepkisi ve şikayeti sonrasında olay yerine gelen zabıta ekipleri gelerek yıkım yapılan alana şerit çekerek önlem aldı.

Tehlikeli yıkım kameraya yansıdı



Vatandaşlar bu tehlikeli anları ve tepkilerini sosyal medya üzerinden de paylaştı. Görüntülerde yıkım sırasında yola sıçrayan tehlikeli parçalar, vatandaşların işçilere tepkisi ve yıkım işçileri görülüyor.