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Ahmet Şimşek Koleji
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Yaşlı çifte araba çarptı


TEM Bağlantı yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı çifte araba çarptı. Çarpmanın etkisi ile 64 yaşındaki çift kaldırıldıkları ayrı ayrı hastanelerde hayatlarını kaybetti. Yaşlı çifti ayıran kazaya karışan genç sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, Haramidere TEM Bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi Edinilen bilgiye göre, TEM bağlantı yolunda Ahmet Ört (64) ve eşi Belkizan Ört karşıdan yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada seyir halinde olan 34 UFN 24 plakalı araç sürücüsü Ört çiftini görerek manevra yaptı. Manevra sonrası sürücü bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 26 PE 576 plakalı araç sürücüsü genç, yaşlı çifte çarparak savruldu. Çarpmanın etkisi ile metrelerce ileri fırlayan çift ağır yaralanırken aracın ise tamponu yerinden çıktı.

34 UFN 24 plakalı araç sürücüsü yaşanan olayı anlatarak, “Buradan ikisi de karşıya geçmeye çalıştılar. Sonra beni görünce geriye kaçtılar. Arkamdaki araç bariyerlere vurdu. Bariyerlere vurmasıyla onlara çarptı” dedi.

Ayrı ayrı hastanede hayatlarını kaybettiler

Olay yerine gelen 2 ayrı ambulans ile yaşlı çift hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ört, Beylikdüzü’nde bulunan özel hastaneye Belkizan Ört ise Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ört çiftleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya karışan genç sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

📆 12 Şubat 2020 Çarşamba 18:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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