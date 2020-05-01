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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » Ocak ayında yapılan kaza sayısı 31 bin 561
Ocak ayında yapılan kaza sayısı 31 bin 561


Trafik istatistikleri 2020 Ocak ayı belli olurken, 115 kişinin meydana gelen kazalarda gözlerini hayata yumduğu kaydedildi. Sadece Ocak ayında yapılan kaza sayısı ise 31 bin 561 olarak kayıtlara geçti.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece Ocak ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına bin 658 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde kazalara gizli buzlanmalarında sebep olduğu görülürken, en çok zincirleme kazaların medyada yer aldığı kaydedildi.

Kazaların büyük bölümü sürücü hatalarından kaynaklanıyor

Ajans Press’in, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Ocak ayı trafik istatistikleri belli oldu. Böylelikle Ocak ayında yapılan kaza sayısı ise 31 bin 561 olarak saptanırken, ölümlü kaza sayısı 114 olarak gözlendi. Meydana gelen kazalarda 18 bin 689 kişi de yaralanırken, 115 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik kazasına neden olan en büyük unsurun da 11 bin 955 ile sürücüden kaynaklandığı gözlenirken, bin 190 kazanın yaya kaynaklı olduğu, 233 kazağının da araçtan sebeple meydana geldiği kaydedildi.

📆 12 Şubat 2020 Çarşamba 15:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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