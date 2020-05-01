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Ahmet Şimşek Koleji
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Yangına müdahale eden itfaiye erine araba çarptı


Bir inşaatın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye erine araba çarptı. Kaza sonrası yaralanan itfaiye erine arkadaşları ilk müdahaleyi yaparken, yerde ıslanmasın diye önlem almaları gözden kaçmadı.

Olay, sabah 07:00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi İbrahim Müteferrika caddesi üzerinde bulunan bir inşaat önünde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir inşaatın en üst katında vinçin yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri toparlandıkları esnada yolda seyir halinde ilerleyen 50 LE 209 plakalı aracın sürücüsü G.G, itfaiye eri S.D’yi görmeyerek çarptı. Kaza sonrası olay yerinde büyük bir panik yaşandı. Yerde yatan arkadaşlarını gören itfaiye erleri seferber oldu. Havanın yağmurlu olmasından dolayı yerde arkadaşlarının üşümemesi ve ıslanmaması için önlem aldılar. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından itfaiye eri S.D’yi Beylikdüzü’nde bulunan bir hastaneye kaldırdılar. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, itfaiye erinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

📆 12 Şubat 2020 Çarşamba 12:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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