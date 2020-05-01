Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?

Döviz kurları yıllardır yükselen bir trend içerisinde hareket ettiği için, her geçen yıl yeni yatırımcıları da arasına alıyor. Birikimlerine döviz olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar genellikle Amerikan doları, Euro ve sterlin şeklinde yatırımlarını yapmaktadırlar. Tabi en çok rağbet gören döviz birimi dolardır. Öyle ki dolarda yaşanan iniş ve çıkışlar, yatırımı olsun olmasın bütün vatandaşların takibinde olmaktadır. Döviz yatırımları forex piyasaları, bankalar, internet bankacılığı ve döviz büroları üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

Forexte Döviz Yatırımı

Forex piyasalarında döviz yatırımı yapmak oldukça kolaydır. Ancak döviz alıp beklemek için forex piyasaları çok da uygun sayılmaz. Çünkü forexteswap kavramı mevcuttur. Döviz alımı yaptığınızda, TL ile ilgili döviz biriminin faiz katsayısına bakılır. Genellikle TL’nin faiz oranı yüksek olacağı için her beklenen gece için hesabınıza eksi swap faizi yansıtılır. Yani hesabınızda dolar taşıdığınız için, hesabınızdan bir para kesintisi olmaktadır. Forex piyasası döviz alım-satım işlemleri için uygun olsa da, birikimlerini uzun vadeli olarak değerlendirmek isteyenler için uygun bulunmamaktadır.

Forex piyasaları yurtdışında yatırımcıların en sık tercih ettiği finans piyasasıdır. İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük finans piyasaları olarak bilinen Forex, Türkiye’de 2017 yılı sonrasında bir miktar hacim kaybetmiştir. Gelen kaldıraç ve minimum teminat düzenlemesi sonrası yatırımcılar yabancı forex firmaları üzerinden işlem yapmaya başlamışlardır. Türkiye’den en çok rağbet gören forex şirketleri arasında LordFx , XM Forex ve Tickmill gibi kurumlar başı çekmektedir.

Bankalardan Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?

Bankalardan döviz alımı yaparak bunları biriktirebilirsiniz. Yine bankalarda döviz hesabı açarak, dövizlerinizi buraya yatırabilir veya kiralık kasa kiralayarak dövizlerinizi burada tutabilirsiniz. Önerilmese de yastık altında da döviz birikimi yapılabilmektedir. Paranızı döviz birimine çevirmek için uygun fiyat sunan bankadan işlem yapmanız daha mantıklı olacaktır.

Bankaların internet şubeleri genel olarak daha uygun fiyatlar sunduğu için, şubeden dolar almaktansa internet şubesi aracılığı ile alım yapmak daha uygun olabilir. Aldığınız dövizleri ise ücretsiz olarak açabileceğiniz döviz mevduat hesabınıza yatırabilirsiniz. Bu şekilde birikimlerinizi yapabilirsiniz. Yatırım yaptığınız döviz birimi yükselişe geçtiğinde bozdurarak bu sayede kazanç sağlayabilirsiniz.

Döviz Bürolarında Döviz Yatırımı

Döviz büroları, bankalar kadar resmi yerler değildir. Bu nedenle fiyat olarak her döviz bürosu farklı bir fiyat sunabilmektedir. Ayrıca döviz bürolarının bir çoğu 1000 tl ve üzerindeki döviz alımlarınız için tabela fiyatından daha uygun fiyata dolar veya başka bir döviz satışı yapmaktadır. Bu nedenle döviz bürosundan döviz alımı yapacaksanız, pazarlık yapmayı ihmal etmemenizi tavsiye ediyoruz. Yapacak olduğunuz pazarlıkla, bankalardan daha uygun fiyata dolar alımı yapabileceğiniz döviz büroları son dönemde A grubu ve B grubu olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle bu detaylara da dikkat etmeniz faydanıza olacaktır.

Döviz yatırımları için son dönemde haber akışlarının önemi artmıştır. ABD Başkanı Trump’ın bir açıklaması ile döviz kurları yukarı veya aşağıya hareket edebilmektedir. Bu nedenle piyasaları etkileyebilecek haber akışlarını ve fiyatlamaları anlık takip etmek önemlidir.